Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı

Ayrıca, Dilan Polat'ın Silivri'den ayrılacağı için çok mutsuz olduğunu ve ablası Sıla Doğu'dan ayrılmak istemediğini de ekledi. Son olarak, şu an için avukatların naklin durması için müracaat etmesinin beklendiğini dile getirdi.