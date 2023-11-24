Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine konulan Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayarak "intihar etmek istiyorum" dedi.
Dilan Polat'tan gelen 'intihar ' telefonu eşi Engin Polat'ı şoke etti. Türkiye'nin konuştuğu Dilan ve Engin Polat davasını yakından takip eden gazeteci İsmail Saymaz, çok konuşulacak gelişmeyi gündeme taşıdı.
DİLAN POLAT VE EŞİ ENGİN POLAT TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; 5 Kasım'da tutuklandıktan sonra farklı cezaevlerine nakledilen Dilan Polat ve Engin Polat arasındaki bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Marmara Cezaevi’nde bulunan Dilan Polat'ın Çorlu cezaevinde kalan kocası Engin Polat’la telefon görüşmesinde psikolojisinin çok bozulduğunu anlattığı belirtildi.
DİLAN POLAT: "İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM"
Konuşmanın devamında ise Dilan Polat eşine “intihar etmek istiyorum” diye haykırdı.
Söz konusu telefon görüşmesi sonrası avukatlarının ise acil olarak cezaevine gittiği aktarıldı.
ERDİNÇ'TEN YENİ BİLGİLER
Polatların davasını başından beri takip eden gazeteci Emrullah Erdinç'ten konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Erdinç, Dilan ve Engin Polat'ın telefon konuşmasının cezaevi kayıtlarına kayıtlarına geçtiğini ve Dilan Polat'ın o konuşmada "Böyle giderse intihar edeceğim" dediğini açıkladı.
Ayrıca, Dilan Polat'ın Silivri'den ayrılacağı için çok mutsuz olduğunu ve ablası Sıla Doğu'dan ayrılmak istemediğini de ekledi. Son olarak, şu an için avukatların naklin durması için müracaat etmesinin beklendiğini dile getirdi.