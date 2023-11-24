Fon vurguncusu Seçil Erzan'ın eski sevgilisi, Terim'in eski avukatı çıktı: 3 sayfalık ifade verdi

İstanbul Levent'te bulunan Denizbank'ın Şube Müdürü olan Seçil Erzan, 'Fatih Terim Fonu' adı altında, futbol dünyasından birçok kişiyi dolandırmış, ardından yakalanıp cezaevine konulmuştu.

Erzan'ın dolandırdığı isimler arasında, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan gibi isimler yer alıyordu.

Futbol dünyasından 29 kişiyi dolandıran Erzan, İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, 1 milyar 260 milyon dolar vurgun yaptı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan dava süreci hala devam ederken Seçil Erzan ve Fatih Terim'i ilgilendiren bir bilgi ortaya çıktı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Seçil Erzan’a yönelik başlatılan ‘Nitelikli dolandırıcılık’ soruşturma kapsamında avukat Candaş Gürol’un da ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

Fatih Terim’in eski avukatı olan Candaş Gürol aynı zamanda Seçil Erzan’ın eski erkek arkadaşı.

Dosyada 3 sayfalık ifade veren Gürol şunları söyledi:

“Seçil Erzan, eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile ciddi bir ilişki yaşadım ve her şey normal şartlarda devam etseydi 2023 yılının şubat ayında nişanlanacaktım. Seçil Erzan, Galatasaray camiasında herkes tarafından bilinen tanınan, hemen herkes Seçil Erzan ile banka müdürü olması sebebiyle özellikle Florya şube müdürlüğü yaptığı da dikkate alınarak bir şekilde iletişim kurmuştur. Beni Seçil Erzan ile tanıştıran daha doğrusu vesile olan Nur Erkasap'tır. İlk olarak haziran ayında Seçil Erzan ile bir yemek yedim. kendisinden hoşlandığım için de temmuz ayında ilişkimiz başladı. Seçil beni birkaç kez Bozcaada’daki eve davet etti. Onunla birlikte olduğum süre zarfında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile birlikte Seçil’in Bozcaada’daki evine gelmişlerdi. Hatta Fatih Terim bizi Bodrum’daki evine davet etti. Oraya da gidip yine misafir olduk ve yemek yedik. Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında oldukça samimi ve baba kız ilişkisi şeklinde samimiyetleri bulunuyordu. Fatih Terim hoca Seçil Erzan’a tam olarak güveniyordu. En azında ben böyle görüyordum."

Candaş Gürol aynı zamanda Galatasaray kongre üyesi olduğunu belirtti.

Kaynak: Gerçek Gündem