EURO 2024’te favoriler belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası
Euro 2024 için yapılan favori sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu.
EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Grubunu lider tamamlayıp EURO 2024'e gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, sıralamada kaçıncı oldu?
İşte EURO 2024'ün favorileri sıralaması:
21- Çekya
20- Sırbistan
19- İsviçre
18- Slovenya
17- Slovakya
16- Danimarka
15- Almanya
14- İskoçya
13- Romanya
12- Hırvatistan
11- İtalya
10- Hollanda
9- Arnavutluk
8- Türkiye
7- Macaristan
6- Avusturya
5- Belçika
4- İngiltere
3- İspanya
2- Portekiz
1- Fransa
Son Güncelleme: