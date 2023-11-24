EURO 2024’te favoriler belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası

Euro 2024 için yapılan favori sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu.

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EURO 2024’te favoriler belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası

EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Grubunu lider tamamlayıp EURO 2024'e gitme hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, sıralamada kaçıncı oldu?

İşte EURO 2024'ün favorileri sıralaması:

21- Çekya

20- Sırbistan


19- İsviçre

18- Slovenya


17- Slovakya

16- Danimarka

15- Almanya

14- İskoçya

13- Romanya

12- Hırvatistan

11- İtalya

10- Hollanda

9- Arnavutluk

8- Türkiye

7- Macaristan

6- Avusturya

5- Belçika

4- İngiltere

3- İspanya

2- Portekiz

1- Fransa

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