ROK ve Burak Bilgehan Özpek arasında derin devlet, Sünnilik ve Elazığlılık tartışması

Hem spor yorumculuğu hem köşe yazarlığı yapan Rasim Ozan Kütahyalı, akademisyen Burak Bilgehan Özpek ve siyaset bilimci Nezih Onur Kuru ile sosyal medyadan tartışmaya girdi.

Rasim Ozan, Onur Kuru'nun bir gönderisine, Özpek'i kast ederek, "Ayrıca senin de tam Elazığlı, tam Sünni Türk olmakla ve tam sağcı-milliyetçi aileden gelmekle övünen, bunu kendisi için devlet nezdinde bir garanti olarak gören bir dostun var :) Tıpkı Fatih Terim’in dostu Mehmet Ağar gibi Elazığlı" demişti.

Bilgehan Özpek'ten ROK'un bu imalı sözlerine yanıt geldi.

Özpek şunları söyledi:

"Rasim ile tanışıklığımız çok eskiye dayanır ancak yaklaşık 20 senedir birbirimizi görmedik. Burada tabii ki benden bahsediyor. Yazdığı iyi olmuş çünkü muhtemelen hakkımda böyle düşünen birçok insan var. Elbette ne köy ensititülü dedemin Adalet Partililiğinden, ne kardeşlerinin Demokrat Parti’de siyaset yaptıkları için 1960 darbesinde tutuklandıklarından, ne babamın ve annemin üniversitede milliyetçi gruplar içinde olmasından ve babamın o yıllarda bir arbadede öldü sanılarak morga kaldırılmasından utanmıyorum. Doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Elazığ’dan da tabii ki utanmıyorum. Ancak hiçbir zaman bu kimlikleri kendime maddi bir avantaj sağlamak için kullanmadım. Türk oluşumu, Sünni oluşumu ve ailemi öne çıkartarak kendimi tanımlamadım. Bunu yapsaydım belki de çok daha farklı bir hayatım olurdu, birçok sıkıntıyı da yaşamazdım, ama yapmadım. Halime şükür ediyorum, bir pişmanlığım asla yok. Bunlar benim kimliğimin bir parçası, yok sayamam, reddedemem. Hatta bunları gizleyip kendimi küçük duruma düşüremem. Ama onların esiri de olamam. Kendi aklımla ve tecrübelerimle edindiğim değerler üzerinden var olmayı seçtim. Umarım dostlarım salt Elazığlı, Sünni, Türk bir insan olduğum için benimle dostluk kurmamışlardır."

Rasim ile tanışıklığımız çok eskiye dayanır ancak yaklaşık 20 senedir birbirimizi görmedik. Burada tabii ki benden bahsediyor. Yazdığı iyi olmuş çünkü muhtemelen hakkımda böyle düşünen birçok insan var.



Elbette ne köy ensititülü dedemin Adalet Partililiğinden, ne kardeşlerinin… https://t.co/ROWV9LSkcA — Burak Bilgehan Özpek (@bozpek) November 25, 2023

'ELAZIĞLI DOSTLAR BİLE KURTARAMAZ'

Burak, Kuru'nun göndersine ise şu cevabı vermişti:

"Böyle mistik hikayelere yine de inanmamak lazım. Türkiye’de rejim ya da derin devlet dediğimiz şey çoğu zaman komitaların ittifakıdır. Daha da vahimi, böyle bir yapı içinde dostluk gibi şeyler de pek bulunmaz sevgili Nezih. Bu yüzden, meşruluğunu hukuktan almayan, kanuna dayanmayan her ilişki er geç çöker, Elazığlı dostlar bile kurtaramaz."

'SOLA VURMAYI DOĞRU BULMUYORUM SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU'

Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir yayında, "Dünyanın en sağcı ülkesi Türkiye'dir. Türkiye'de bu kadar solsuzluk beni de rahatsız ediyor. Bu kadar zengin yalakalığı, bu kadar fakirlerin ezilmesi. Artık Türkiye'de o kadar sol kalmadı ki sola vurmayı doğru bulmuyorum" diyerek gündeme gelmişti.

Kütahyalı ayırca, "2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Ergenekoncular bugün iktidarda" sözleriyle de tartışma yaratmıştı

Kaynak: Gerçek Gündem