Papa Franciscus'un Mezarından İlk Kareler, 250 Bin Kişilik Tören Sonrası Halka Açıldı

Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Franciscus 21 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

250 BİN KİŞİ TÖRENE GELMİŞTİ

Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda bir tören gerçekleştirilmiş, törene 200'den fazla kardinal, 700'den fazla da piskopos ile rahip katılmıştı.

MEZARDAN İLK KARELER

Cenaze törenine 250 bin kişinin katıldığını bildiren Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus'un mezarının halka açıldığını belirterek, mezardan ilk görüntüleri servis etti.

LİDERLER AKIN ETMİŞTİ

Dünyanın konuştuğu cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, İngiliz Kraliyet ailesinden Galler Prensi William ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Filistin Başbakanı Mustafa Muhammed gibi çok sayıda lider katılmıştı.

Papa Franciscus'un cenaze törenine, Türkiye'yi temsilen ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yer almıştı.

100 yıldan fazla bir süre sonra Vatikan dışına defnedilen ilk kişi olan Papa Franciscus’un cenaze töreninde konuşan Kardinal Re, Papa Franciscus’un papalığı boyunca göç ve göçmenler konusunda hep duyarlı olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA-DHA