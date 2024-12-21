Palandöken Dağı'ndaki Çığ Faciasında Yaralanan 4 Sporcu Taburcu Edildi

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ faciasında bir sporcu hayatını kaybetmişti. Çığdan yaralı kurtulan 4 Judo Milli Takımı sporcuları, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

Son Güncelleme:
Palandöken Dağı'ndaki Çığ Faciasında Yaralanan 4 Sporcu Taburcu Edildi

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sporcuların tedavileri tamamladı.

Sporculardan Ali Bozkurt, Hilmi Mucik, Berkay Aydın ve Yunus Yazgan, hastanelerdeki son kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Emre Yazgan'ın Acılı Babası İlk Duygularını Anlattı: 'O Sözü Duyunca Dondum Kaldım'Emre Yazgan'ın Acılı Babası İlk Duygularını Anlattı: 'O Sözü Duyunca Dondum Kaldım'Güncel
Palandöken'deki Çığ İkizleri Ayırdı, Milli Sporcular Korkunç Anı Anlattı! 'Gözümüzün Önünden Gitmiyor'Palandöken'deki Çığ İkizleri Ayırdı, Milli Sporcular Korkunç Anı Anlattı! 'Gözümüzün Önünden Gitmiyor'Güncel
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Çığ Faciası Hakkında SoruşturmaErzurum Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Çığ Faciası Hakkında SoruşturmaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Palandöken Çığ
Son Güncelleme:
Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar Emekliler O Ödemeyi Yapmayacak! Rahat Bir Nefes Alacaklar
Avcılar'da Korkutan Deprem Avcılar'da Korkutan Deprem
Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde Gurbetçilerin Akın Akın Ev Aldığı İl! Artık Yeni Gözde
Ankara Cumhuriyet Savcısı Hayatını Kaybetti: Acı Haberi Halil Koç Duyurdu Cumhuriyet Savcısından Acı Haberi Halil Koç Duyurdu