Ankara Cumhuriyet Savcısı Hayatını Kaybetti: Acı Haberi Halil Koç Duyurdu

Ankara Cumhuriyet Savcısı Aydın Kaptan hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta eşi Hakim Ümran Kaptan olmak üzere ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Hayatını Kaybetti: Acı Haberi Halil Koç Duyurdu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı ( HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Cumhuriyet Savcısı Aydın Kaptan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Halil Koç'un paylaşımı şu şekilde:

"Ankara Cumhuriyet Savcısı Aydın Kaptan’ın tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta eşi Hakim Ümran Kaptan olmak üzere ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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