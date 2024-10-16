Ankara'da Yargı Camiasını Yasa Boğan Haber: Ankara Hakimi Vefat Etti

Hakimler ve Savcılar Derneği (HAKSAV), Ankara'da görev yapan hakim Serhan Bedel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bedel'in Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde toprağa verileceği duyuruldu.

Yaşamını yitiren Serhan Bedel için paylaşımda bulunan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Ankara Hakimi Serhan Bedel’in tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta meslektaşımızın ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum.

Allah rahmet eylesin" dedi.