Ankara'da Yargı Camiasını Yasa Boğan Haber: Ankara Hakimi Vefat Etti
Ankara'da görev yapan hakim Serhan Bedel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve Hakimler ve Savcılar Derneği'nden açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakimler ve Savcılar Derneği (HAKSAV), Ankara'da görev yapan hakim Serhan Bedel'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bedel'in Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde toprağa verileceği duyuruldu.
Yaşamını yitiren Serhan Bedel için paylaşımda bulunan Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Ankara Hakimi Serhan Bedel’in tedavi görmekte iken vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Vefat eden meslektaşımıza Allah’tan rahmet, başta meslektaşımızın ailesine ve yargı camiamıza başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin" dedi.
Hakimler ve Savcılar Derneği'nin açıklaması şöyle:
VEFAT: Ankara Hâkimi Serhan Bedel vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Erzincan ili, Çayırlı ilçesi, Yeşilkaya köyünde toprağa verilecektir.
Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı dileriz.