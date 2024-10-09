Özgür Özel Helallik İstedi: Bedelini Ben Ödeyeceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 9. yıl dönümünde yapılan anmaya katılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, partisinin Meclis'in yeni yasama yılı açılışında partisinin milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtladı.

ÖZGÜR ÖZEL HELALLİK İSTEDİ

CHP seçmeni üzme niyetinde olmadıklarını söyleyen Özel, "Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan kalktık. Biz anayasa yapmak, koalisyon yapmak üzere ayağa kalkmadık. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin" şeklinde konuştu.

"HESABI BEN VERECEĞİM"

'Normalleşme adımları' tartışması ve ayağa kalkma eleştirilerine dair Özel, "Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim. Arkadan saldıran birileri olursa da onlar da saldıracak arkadaşlar. Birinci ve ikinci genel başkanını, üçüncü genel başkanının nelerle karşı karşıya geldiğini herkes biliyor. Yaşananların anket sonuçlarının doğru irdelendiği takdirde CHP'ye fevkalade alan açan bir noktada olduğunu görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"ARAMIZDA HERHANGİ BİR SORUN YOK"

10 Ekim Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından kurulan 10 Ekim Barış Derneği'nin bugünkü anmaya katılmama kararı alması hakkındaki soruya yanıt veren Özel, "Bu tansiyon neden yükselmiş bilmiyorum. Dernek adına konuşmacı olarak bir kişi önerildi, bir de Mansur Yavaş konuşacaktı. Onlar da siyasiler katılmayacaksa biz de katılmayız dediler. Aramızda herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem