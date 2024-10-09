O Anket CHP MYK'ya Sunuldu: Vatandaşın Düşüncesi Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) alınan kararlar doğrultusunda önceki gün Hatay’da topladı.

Alınan bilgiye göre toplantıda gündeme gelen normalleşme süreciyle ilgili eleştiriler masaya yatırıldı. CHP’li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemi açılışında Özel’in talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Meclis’te ayakta karşılamalarına ilişkin odak anketin sonuçları MYK üyeleriyle paylaşıldı.

VATANDAŞA SORULDU: CHP CUMHURBAŞKANINI AYAKTA KARŞILAYARAK DOĞRU MU YAPTI?

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; AKP’ye oy veren vatandaşların yüzde 92’si Erdoğan’ın ayakta karşılanmasını olumlu bulduğunu belirtti. CHP’nin tutumunu en çok destekleyen ise yüzde 95 oranında MHP seçmeni oldu. CHP seçmeninin yüzde 38’inin duruma tepki göstererek yapılan karşılamayı eleştirdiği ve tepkili olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına en çok tepki gösterinin de yüzde 60 oranında DEM Parti seçmeni oldu.

Anketin sonuçlarını değerlendiren yetkililer, “Normalleşmenin iletişimini seçmenimizle de doğru yaparsak halktan iyi karşılık bulduğunu görüyoruz. Türkiye’yi içine sıkıştığı kutuplaşmadan çıkartabiliriz. İktidar istiyoruz ve aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar alamazsınız. Biz artık sonuçları değiştirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP lideri Özel’in de toplantıda, “Türkiye’nin normalleşmeye ihtiyacı var” vurgusunu yaptığı öğrenildi.

Toplantıda Hatay’da depremden bu yana süren sorunların da gündeme geldiği ifade edildi.

Kaynak: Cumhuriyet