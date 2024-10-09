Çorum'da İş Yerine Silahlı Saldırı!

Çorum'da bir iş yerine ateş açıldı. Olayda 1 kişi yararlanırken, park halindeki araçta zarar gördü.

Çorum'da Kunduzhan Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir iş yerine ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda S.D. isimli şahıs yararlanırken park halindeki çekici araçta maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar kayıplara karıştı.

Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA