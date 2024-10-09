Otomobil Takla Attı! 1 Ölü, 4 Yaralı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Otomobil Takla Attı! 1 Ölü, 4 Yaralı

Gece saatlerinde Gaziantep'te Yeşilvadi Bulvarı Köprülü Kavşağı mevkisinde kaza meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Hani yönetimindeki 27 MC5746 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptıktan sonra taklalar attı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde otomobil sürücüsü Muhammed Hani’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Hani’nin cenazesi ise adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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