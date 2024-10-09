Yaralı Bulunan Kızıl Geyikle İlgili Bakan Yumaklı’dan Açıklama

Olay, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Bacağından yaralı olan kızıl geyik, bir fabrikanın bahçesine sığındı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen belediye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, hayvanın sol ön bacağının kırık olduğunu tespit etti. Geyik, uyuşturucu iğne ile uyutularak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kızıl geyiğin durumunun iyiye gittiğini belirtti. Yumaklı, "İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl geyik, milli parklar ekiplerimiz tarafından tedavi altına alındı. Bir süre gözetim altında kalacak ve iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.

Kaynak: İHA