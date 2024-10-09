Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Desteği

Eğitimin her alanında öğrencilerin yanında olmayı amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerine devam ediyor. Manisa’da eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan destekte bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Manisa’nın farklı mahallelerinde bulunan öğrencilerin evlerini ziyaret ederek kırtasiye malzemelerini dağıttı. Öğrenciler ve aileleri yapılan kırtasiye yardımı için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ettiler.

Kırtasiye malzemesi yardımı yapılan aile, "Okul çantasının içinde kuru kalem, sulu boya, defter ve diğer kırtasiye ürünleri bulunuyor. Bir öğrencinin kullanabileceği bütün temel ihtiyaçlar var, bu zorlu ekonomik şartlarda yapılan bu destekten dolayı çok mutlu olduk bu güzel hediyeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ferdi Zeyrek Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, okul çantası ve kırtasiye desteğinin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA