Çukurovalı Minikler Sonbahara 'Merhaba' Dedi

Çukurova Belediyesi Kurtuluş Semt Kreşi öğrencileri, 'Sonbahar’a Merhaba' etkinliği düzenledi.

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Çukurovalı Minikler Sonbahara 'Merhaba' Dedi

Kreş bahçesinde düzenlenen bahar etkinliğinde minikler, çocuk şarkıları eşliğinde dans edip eğlendi. Doğa ve çevreyle ilgili resimler yapan öğrencilere öğretmenler de eşlik etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar etkinliğinin coşkuyla kutlandığı Çukurova Belediyesi Semt Kreşlerinde birbirinden renkli organizasyonlar düzenlendi. Öğretmenleriyle birlikte 'Sonbahar’a Merhaba' etkinliği için hazırlanan minikler, şarkılar eşliğinde eğlenip boyama yaptı.

Kreş öğrencileri, okul bahçesine hazırlanan alanda doğa ile iç içe yemeklerini yedi.

Kaynak: ANKA

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