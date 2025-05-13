Övgün Ahmet Ercan, Ege Depreminin Nedenini Açıkladı

Türkiye'deki deprem gerçeği ve yapıların dayanıklılığına olan soru işaretleri nedeniyle ülkede deprem endişesi varken, son dönemde bazı fayların hareketliliği vatandaşı daha da endişelendiriyor. Son olarak gece saat 02.30'da Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı (AFAD) sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.

Depremin İzmir başta olmak üzere Aydın ve Manisa'da da hissedildiği belirtilirken, bu kentlere yakın bölgelerde de hissedildi. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan vatandaşlar, uykudan uyandıklarını ve aceleyle evden çıktıklarını anlattı. Sarsıntıyla ilgili şimdiye dek yaşanan olumsuz bir durum henüz bildirilmedi.

'BEKLENEN BİR DEPREM'

Kısa sürede gündeme yerleşen ve nedeni merak edilen depremle ilgili uzmanlar da görüş vermeye başladı. Yüksek jeofizik mühendisi ve deprem araştırmacısı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremin neden kaynaklandığını açıkladı. Prof. Dr. Ercan, sarsıntının beklenen bir olay olduğunu ifade etti.

Övgün Ahmet Ercan, söz konusu paylaşımında "Ege Deniziçi yanardağının geliştiği Santoruni-Amorgos/Anafiye-İye adaları ile çevrelenen kesimin tam orta yerinde 4.9 büyüklüğünde küçük bir depremin 17 km derinliğinde gerçekleşti" diyerek, depremin yanardağ etkinliğinden kaynaklanan avkulanma sebebiyle gerçekleştiğini dile getirdi. Ercan, Bodrum bölgesini vuran deprem için "Beklenen bir durumdur" dedi.