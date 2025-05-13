Beylikdüzü’nde Camdan Sarkıp Dans Edenlere 5 Bin TL Ceza Şoku

İstanbul Beylikdüzü Akyurt Caddesi’nde seyir halindeki bir aracın camından sarkarak dans eden yolcuların görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sanal Trafik Devriyesi ekipleri devreye girdi.

34 BOY 159 plakalı aracı tespit eden ekipler, sürücü M.D. ve yolcu Ö.F.E.’yi belirledi. Polis, sürücü ve yolcuya; görüşü engelleyecek süs, aksesuar veya eşya ile araç kullanmak, müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak, saygısızca araç kullanımı ve emniyet kemeri takmamak suçlarından toplam 5 bin 146 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA