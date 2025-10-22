ÖSYM’de Siber Skandal! Sisteme Sızıp Tercihleri Değiştirdiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nde (ÖSYM) yaşandığı iddia edilen skandal, eğitim camiasını karıştırdı. ÖSYM’nin internet sistemine sızan kişiler, bazı öğrencilerin üniversite tercih listelerini değiştirdi. İlk olarak dört öğrencinin mağduriyet yaşadığı belirlenirken, sayının artabileceği belirtiliyor.

TERCİH DÖNEMİNİN SON GÜNÜNDE SİSTEME SIZDILAR

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 13 Ağustos gecesi tercih süresinin sona erdiği gün yaşanan olayı köşesine taşıdı. Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, tercih işlemlerinin bitimine dakikalar kala ÖSYM’nin sistemine sızan kimliği belirsiz kişiler, bazı öğrencilerin listelerinde bölüm değişikliği yaptığı iddia edildi.

Olayın ardından mağdur öğrencilerden dördü şikayetçi olarak Ankara 24. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Sosyal medyada da benzer şikayetlerin paylaşılması üzerine, mağdurların sayısının artabileceği ifade edildi.

HAYALİ TIPTI, TERCİHİ “YAŞLI BAKIM” ÇIKTI

Olayı ilk fark eden isimlerden biri, İzmirli öğrenci C.Ş. oldu. 23 bin sıralamayla tıp fakültesi hayali kuran genç kız, 13 Ağustos gecesi babasıyla birlikte tercih listesini tamamladı. Listenin ilk 22 sırasına kamu üniversitelerinin tıp fakültelerini, son iki tercihe ise diş hekimliği fakültelerini yazdı. Saat 23.28’de sistemi kapattı. Ancak gece yarısı tekrar kontrol ettiğinde büyük bir şok yaşadı.

Tercihler değişmiş, yerine özel üniversitelerin yaşlı bakım bölümleri yazılmıştı. Ailesiyle birlikte hemen karakola giderek şikâyetçi olan C.Ş., sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve ardından ÖSYM’ye dilekçe vererek hukuki süreci başlattı.

ORTAK IP ADRESİ DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, öğrencinin sistemine girilen IP adresi İstanbul Ümraniye’de yaşayan M.H.C.’ye ait çıktı. M.H.C. ifadesinde, olayın yaşandığı gece evde olmadıklarını ve öğrenciyi tanımadığını söyledi.

Ancak yürütülen soruşturmada üç farklı öğrencinin C.Ş., Y.S. ve M.B. sistemine aynı IP adresi üzerinden erişildiği belirlendi. Yalnızca bağlantı port numaraları farklıydı. Üç öğrencinin tercih listeleri benzer şekilde değiştirilmiş, hepsinde özel üniversitelerin yaşlı bakım programları yazılmıştı.

YURT DIŞINDAN GİRİŞ DENEMELERİ

Mağdur öğrencilerin e-Devlet hesaplarına olaydan kısa süre önce Ukrayna ve Rusya’dan giriş denemeleri yapıldığı da tespit edildi. Bu durum, sistemin yabancı kaynaklı bir siber saldırıya uğramış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

M.H.C. hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek” suçlamasıyla dava açılırken, ÖSYM’nin de ihmali olup olmadığı yönünde inceleme başlatılması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV