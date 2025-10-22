Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar biraz artarken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ( Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis olması tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Van, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 11°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 12°C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden Anadolu Yakası aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 15°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde (Salı) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 12°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 17°C, 27°C
Çok bulutlu, bu akşam (Salı) ve yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 15°C, 27°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 2°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
RİZE 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin ( Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Van ve Bitlis, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KARS -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 4°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam (Salı) ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
