Osmaniye’de Vatandaşlardan Hayat Pahalılığı Tepkisi: ‘Ekmeği Bazen Fırıncı Veriyor’

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde konuşan vatandaşlar hayat pahalılığına tepki gösterdi. Bir vatandaş, "Geçinemiyorum, bir yerden bir geçimim yok, yardın eden yok. Ekmeği bazen fırıncı veriyor" diye konuştu.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hayat pahalılığı nedeniyle geçinememekten yakındı.

Vatandaşlar, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi: "Geçinemiyorum, bir yerden bir geçimim yok, yardım eden yok. Para yardım veren de yok, para da vermiyorlar. Yok yani yardım alamıyorum bir yerden. Ekmeği bazen fırıncı veriyor. Bazen veriyor ara sıra veriyorlar."

Osmaniye’de Vatandaşlardan Hayat Pahalılığı Tepkisi: ‘Ekmeği Bazen Fırıncı Veriyor’ - Resim : 1

'NEREDEYSE HİÇBİR ŞEY ALAMIYORUM'

"Geçinmenin imkanı yok, geçinemiyoruz. Yoksulluk aldı başını gidiyor, ekmek bulamayacağız neredeyse. Hiçbir şey alamıyorum, asgari geçim sınırını sağlayamıyoruz. Saraydaki adamlar yiyor içiyor keyfine bakıyor biz zulmünü çekiyoruz."

Osmaniye’de Vatandaşlardan Hayat Pahalılığı Tepkisi: ‘Ekmeği Bazen Fırıncı Veriyor’ - Resim : 2

'HAYAT ÇOK ZOR GİDİYOR'

"Hayat bu şartlar altında çok zor gidiyor. Evim yok kiradayım. Bir oda yerde kalıyorum şu anda bin lira ödüyorum ayda. Bu pahalı yiyeceklerden içeceklerden alsak zaten ayın yarısında biter zaten maaşımız, yarısına da varmaz."

Osmaniye’de Vatandaşlardan Hayat Pahalılığı Tepkisi: ‘Ekmeği Bazen Fırıncı Veriyor’ - Resim : 3

'HAYAT HADDİNDEN FAZLA ZOR HADDİNİ AŞTI'

"Ben insan gücüyle çalışıyorum. Hayır geçinemiyorum şu anda emekliyim 14 bin 469 lira para veriyorlar, üç tane çocuk da okuyor ne yapacağım ben? Ne yapabilirim bununla? Hayat haddinden fazla zor haddini aştı. 2000 yılında tarla sulamaya gidiyordum o günün parasıyla yılda iki bin lira para kazanıyordum. Ev kiraydı 3 tane de çocuk okuyordu ufaktı geçinip gidiyordum şimdi yılda 300 bin lira kazanıyorum yetmiyor. Ne diyeyim? Doğruları söylediğim zaman da aynen içeri alıyorlar."

'ÖLMEYECEK KADAR YAŞIYORUZ'

"Şimdi ben çocuklar yardım ediyor onun için sıkıntı çekmiyorum çocuklar olmasa yetmez. Her şeyi alamıyorum ölmeyecek kadar yaşıyoruz."

"Geçinemiyoruz. Her şeyi alamıyorum ki, gücüm yetmiyor."

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Kaynak: ANKA

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