Bayburt'ta Feci Kaza! Taksinin Çarptığı Kişi Öldü

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Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi, Sıla Kent Konutları önünde trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmekte olan İbrahim Saka'ya, 69 T 0145 plakalı taksi çarptı. Saka, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Saka, ağır yaralı olarak Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Saka, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekiplerince yol güvenliği alındı, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA