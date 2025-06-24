DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Bahçeli'nin 'Süreç' Uyarısına Destek

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, konuşmasında İran-İsrail savaşını işaret ederek Türkiye'nin de bundan ders çıkarması gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin barış sürecinin hızla devam etmesi gerektiğini yönündeki açıklamasını da destekleyen Hatimoğulları, "Meclis bu yaz tatile girmesin" önerisini paylaştı.

Tülay Hatimoğulları, toplumun barış beklentisini olduğunu vurgulayarak "İran-İsrail savaşı bize beklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Sayın Bahçeli'nin sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarısı çok değerli. Toplum haklı olarak şunları söylüyor; 'Bizim kaygılarımız gözardı ediyor, siyaset ve devlet toplumun kaygılarını görmüyor' diyor" diye konuştu.

'HERKES BARIŞA ALIŞMALI'

Bazı tutuklama uygulamalarını eleştiren Hatimoğulları, "Manisa'da bir lise öğrencisi 'Jin Jiyan Azadi' sloganını attığı için tutuklandı. Ve bu yeni oldu, barışı konuşurken oldu. Bu slogan kadınların ortak olarak barış ve özgürlük için söylediği bir söz, bu suçsa ben suçu şimdi buradan kürsüden tekrar işleyeceğim, Jin Jiyan Azadi!" ifadelerini kullandı.

Toplumun her noktasına barışın aşılanması gerektiğini ifade eden DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Elazığ’da 30 yıllık infazını tamamlayan Beyar Uğurlu’nun tahliyesi, 'Öcalan’ın çağrısını destekliyorum' dediği için ertelendi. Sayın Öcalan’ın çağrısını bütün dünya destekledi. Barışı desteklemek ne zamandan beri suç? Bu ülkede barış inşa edeceksek, toplum, iktidar, muhalefet, medya kadar yargı da barışa alışmalı!" dedi.

'HIZLICA ADIM ATILMALI'

Yargının adalet terazisini barışa hizmet için kullanması gerektiğini söyleyerek, "Türkiye’de yargı artık Kürt halkıyla, diliyle, kültürüyle barışmalı! Muhalefeti cezalandırma aracı olmaktan çıkmalı. Aksi halde, demokrasiyi nasıl tesis edebiliriz ki? Bakın, Meclis de henüz bir adım atmadı. Komisyon kurulacak deniliyor ama içeriği ve zamanı belirsiz. Bugün, TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un çağrısı üzerine tüm siyasi parti grup başkanvekillerinin katılımıyla bir toplantı yapılacak. Temennimiz, hızlıca adım atılmasıdır. Çünkü bu süreç tek partinin değil, tüm halkımızın meselesi" şeklinde konuştu.

Tülay Hatimoğulları, "Mesela Diyarbakır’da İHD’nin 'Barışa Giden Yol: Hafıza ve Adalet' buluşması çok kıymetli. Yaşamını yitiren asker, gerilla ve sivillerin aileleri birlikte barışı talep etti. Uğur Kaymaz ve Eren Bülbül’ün anneleri 'Biz barıştan yanayız' mesajı verdiler. Bu mesajlar, siyaset kurumuna ve toplumun tamamına büyük sorumluluklar yüklemiştir" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BU YIL TATİLE GİRMESİN'

DEM Parti olarak bir öneride bulunduklarını açıklayan Hatimoğulları, "Meclis kapanmasın, kimse tatil yapmasın. Meclis bu yıl tatile girmeyip gece gündüz çalışsın ve gerçek anlamda sorunlarımızı çözelim. 10 maddelik bu teklifimizi parti olarak Meclis'e sunuyoruz" dedi.

Hatimoğulları, hep birlikte şu maddeleri gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi:

1. Emekçi ve emeklilere ara zam yapalım, yoksulluğu azaltalım.

2. Vergi mevzuatını değiştirerek yoksula yönelik vergi soygununa son verelim. Azdan az, çoktan çok vergi sistemini hayata geçirerek vergide adaleti sağlayalım.

3. Belli bir gelirin altındaki hanelerin kredi borçlarını kamu bütçesinden karşılayalım.

4. Küçük çiftçilerin borç faizlerini silelim. Çiftçilere sübvansiyon ödemelerini kanunda belirtilen oranlarda yapalım.

5. Açlıkla mücadele eden milyonlarca çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayalım.

6. Faiz lobisini sevindiren yüksek faizi düşürelim. Türkiye’yi faiz-enflasyon kıskacından kurtaralım.

7. KOBİ’lerin üzerindeki faiz yükünü azaltalım.

8. Kamu İhale Kanunu’nu baştan sona değiştirelim. Bu kanunu sermayenin değil, halkın çıkarını gözeten hale getirelim.

9. Siyaseti ekonomik kazanç kapısı olmaktan çıkaralım. Siyasi Etik Kanunu’nu çıkararak akçeli ve karanlık işleri sonlandıralım.

10. Adil bir ekonomi için hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi güçlendirelim.

Kaynak: Haber Merkezi