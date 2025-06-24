Şarampole Devrilen Araçtaki 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da bir otomobil şarampole yuvarlandı. Freni boşaldığı öğrenilen otomobildeki 8 kişi, yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
Şarampole Devrilen Araçtaki 8 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampası yakınlarında Mehmet Ö., idaresindeki 02 FY 605 plakalı otomobil, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ö., ile araçta bulunan Fatma T., Güldane Ö., Sümeyye Ö., İbrahim Ö., Nehir Ö., Ramazan Ö., ve henüz ismi olmayan iki günlük bir bebek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralı 8 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
Son Güncelleme:
Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni Amerikalılar Neden Evlerinde Çamaşır Makinesi Kullanmıyor? İşte Nedeni
Canan Karatay’dan Zihin Açan Kahvaltı Önerisi! Çinliler Zekasını Buna Borçlu Canan Karatay’dan Zihin Açan Kahvaltı Önerisi! Çinliler Zekasını Buna Borçlu
Bayburt'ta Feci Kaza! Taksinin Çarptığı Kişi Öldü Bayburt'ta Feci Kaza! Taksinin Çarptığı Kişi Öldü
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan Bahçeli'nin 'Süreç' Uyarısına Destek DEM Parti'den Bahçeli'nin 'Süreç' Uyarısına Destek
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı
Mehmet Şimşek Duyurdu: Kripto Paralarda Resmen Zorunlu Oldu Bakan Şimşek Duyurdu, Kripto Paralarda Yeni Dönem