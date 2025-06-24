Şarampole Devrilen Araçtaki 8 Kişi Yaralandı

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Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Börgenek Rampası yakınlarında Mehmet Ö., idaresindeki 02 FY 605 plakalı otomobil, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ö., ile araçta bulunan Fatma T., Güldane Ö., Sümeyye Ö., İbrahim Ö., Nehir Ö., Ramazan Ö., ve henüz ismi olmayan iki günlük bir bebek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralı 8 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA