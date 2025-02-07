Ordu’da Okullar Tatil Edildi

Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı dolayısıyla kentteki 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Ordu’da Okullar Tatil Edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Ordu’da Okullar Tatil Edildi - Resim : 1

Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak 1 gün ara verilmesine karar verildi.

Eksi Üç Derecede Eğitime Kar Engeli, Öğleden Sonra Tatil EdildiEksi Üç Derecede Eğitime Kar Engeli, Öğleden Sonra Tatil EdildiGüncel
Bursa’da Eğitime 'Kar' EngeliBursa’da Eğitime 'Kar' EngeliYurttan Haberler

Kaynak: DHA

Etiketler
Ordu Kar tatili
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Bakanlıktan Flaş Sıla Bebek Kararı Bakanlıktan Flaş Sıla Bebek Kararı
Sahte İçki Ölümlerine CHP'den Tepki: 'Bırakın Ölsünler' Dediğiniz... Sahte İçki Ölümlerine CHP'den Tepki, 'Bırakın Ölsünler Dediğiniz...'
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Tek Bir Kuruş Trafik Cezası Ödemeyecekler! 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar 3600 Vekil için Tartışma Yaratacak Karar
Ankara'yı Sallayacak İddia: AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler AKP'de 'İmamoğlu' Paniği... Cumhurbaşkanı'na Gittiler
Tüm Gözler Mansur Yavaş'taydı... 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı 'Tek Bir Mesajım Var' Diyerek Ters Köşe Yaptı
Akıllara Aynı Soru Geldi: Emekli, Memur Maaşı ve Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? 'Sene Sonunda Yüzde 30...' Akıllarda Aynı Soru, Maaşlara Zam Yapılacak mı?
Meteoroloji Uyardı, Bu Bölgelere Dikkat: Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek Kuvvetli Kar Bastıracak, Göz Gözü Görmeyecek