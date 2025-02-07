Ordu’da Okullar Tatil Edildi
Ordu Valiliği, devam eden kar yağışı dolayısıyla kentteki 13 ilçenin tamamında, 6 ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise eğitime kısmi olarak 1 gün ara verilmesine karar verildi.
Kaynak: DHA