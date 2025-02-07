Bursa’da Eğitime 'Kar' Engeli

Bursa'da 2 gündür devam eden kar yağışı sebebiyle 1 ilçede okullar bugün tatil edildi, 3 ilçede de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa’da Eğitime 'Kar' Engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda Bursa'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimleri ile dağ ilçelerinde şiddetini artıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kent merkezinde hava sıcaklığı en yüksek 5, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Uludağ’da ise hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 11, en düşük sıfırın altında 16 derece oldu.

EĞİTİME ARA KARARI

Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Orhaneli, İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kent merkezinde belediye ekiplerinin, şehirler arası yollar ile Uludağ yolunda ise Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Karayolları ekipleri, Bursa’yı diğer illerle bağlayan yollar ile Uludağ’da 106 iş makinesi ve 240 personelle, Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Yalova, Çanakkale yollarında ise 153 iş makinesi ve 670 personelle karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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