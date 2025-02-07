Eksi Üç Derecede Eğitime Kar Engeli, Öğleden Sonra Tatil Edildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışı sonrası sıcaklık eksi dereceye kadar düştü.

İlçede taşımalı eğitim verilen ilk ve ortaokullar Cuma günü saat 13.00 itibariyle tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi.

Okulların tatil olmasına sevinen öğrenciler, okul bahçesinde kar oynayarak tatil haberinin keyfini çıkardı.

Kaynak: İHA