Eksi Üç Derecede Eğitime Kar Engeli, Öğleden Sonra Tatil Edildi

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrasında Adıyaman’ın Sincik ilçesinde taşımalı eğitim gören ilk ve ortaokullar saat 13.00 itibariyle tatil edildi.

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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve aralıksız bir şekilde devam eden kar yağışı sonrası sıcaklık eksi dereceye kadar düştü.

İlçede taşımalı eğitim verilen ilk ve ortaokullar Cuma günü saat 13.00 itibariyle tatil edilerek öğrenciler evlerine gönderildi.

Eksi Üç Derecede Eğitime Kar Engeli, Öğleden Sonra Tatil Edildi - Resim : 1

Okulların tatil olmasına sevinen öğrenciler, okul bahçesinde kar oynayarak tatil haberinin keyfini çıkardı.

Eğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçelerEğitime Kar Engeli: İşte Okulların Tatil Edildiği İl ve İlçelerEğitim

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Kaynak: İHA

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