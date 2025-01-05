Ordu’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Ordu’nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde etkili olan ve bugün de kendisini gösteren kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı.

Kaynak: İHA