Ordu’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar çıktı.

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Ordu’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

Ordu’nun şehir merkezinde ve sahil kesimlerinde etkili olan sağanak, dün geceden itibaren yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kabadüz, Aybastı, Akkuş, Gürgentepe, Mesudiye, Korgan ve Kumru ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu’da Kar Yağışı Etkisini Gösterdi - Resim : 1

Gece saatlerinde etkili olan ve bugün de kendisini gösteren kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü büyük oranda beyazla kaplandı.

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Kaynak: İHA

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