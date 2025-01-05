Frankfurt Havalimanı'nda Uçuşlar Durdu, Seferler İptal

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Almanya'da hava ulaşımı durdu. Berlin Havalimanı'nın ardından bugün de Frankfurt Havalimanı'nda 120 uçuş iptal edildi.

Frankfurt Havalimanı'nda Uçuşlar Durdu, Seferler İptal

Almanya'da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hava ulaşımını vurdu. Frankfurt Havalimanı sözcüsünün Alman basınına yaptığı açıklamaya göre, bugün planlanan 1090 uçuştan 120'si iptal edildi. Pistlerin temizlenmesi ve görüş mesafesi nedeniyle iptallerin olduğu belirtildi.

Havalimanının internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün seyahat edeceklerin uçuşlarıyla ilgili hava yolu şirketlerine danışmaları ve havalimanındaki bekleme süresi nedeniyle ekstra zaman ayırmaları önerildi.

BUZLANMA UYARISI GELDİ

Alman Meteoroloji Dairesi de ülkenin birçok eyaletinde buzlanma uyarısında bulundu. Thüringen'de kar kalınlığının yer yer 23 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Dün de buzlanma sebebiyle Berlin Havalimanı'nda 30 uçuş iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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