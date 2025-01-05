İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kırklareli Valiliğine Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Yerlikaya, valilik şeref defterini imzaladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kırklareli Valiliğine Ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Yerlikaya'yı Valilik önünde, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile protokol üyeleri karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, ardından Vali Turan'dan brifing aldı. Yerlikaya, daha sonra AK Parti 8. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

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Kaynak: AA

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