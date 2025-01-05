Ferdi Tayfur SOLOTÜRK Gösterinde Anıldı

Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne özel gösteri yapan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’u andı. Gösteride Ferdi Tayfur şarkısı çalındı.

Son Güncelleme:

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü SOLOTÜRK pilotlarının düzenlediği gösteri ile kutlandı. Mersin semalarında havalanan uçaklar, dün cenazesi toprağa verilen arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’u da anmayı ihmal etmedi.

Ferdi Tayfur SOLOTÜRK Gösterinde Anıldı - Resim : 1

Sunumunu Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen'in yaptığı gösteride, sesi Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı koordine ederken, vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahile akın etti. SOLOTÜRK gösterisi izleyenlerden alkış aldı.

Ferdi Tayfur SOLOTÜRK Gösterinde Anıldı - Resim : 2

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır Yandı
Arabeskin Kralı Ferdi Tayfur'un Kabrinde Duygu Dolu Anlar: Almanya'dan Gelen Bile Var Arabeskin Kralı Ferdi Tayfur'un Mezarına Akın Ettiler
Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem Çalışan Çamaşır Makinesinin Sallanmasını Anında Durduruyor! Titreme ve Sallanmayı Bitiren Yöntem
MSB Açıkladı: 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Açıkladı: 36 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı, 1 Şüpheli Serbest Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı, 1 Şüpheli Serbest
Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor Kötü Kokan Çamaşır Makinesini Anında Temizliyor! Birkaç Damlası Mis Gibi Kokmasına Sebep Oluyor