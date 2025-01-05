Ferdi Tayfur SOLOTÜRK Gösterinde Anıldı
Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümüne özel gösteri yapan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’u andı. Gösteride Ferdi Tayfur şarkısı çalındı.
Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü SOLOTÜRK pilotlarının düzenlediği gösteri ile kutlandı. Mersin semalarında havalanan uçaklar, dün cenazesi toprağa verilen arabeskin güçlü isimlerinden Ferdi Tayfur’u da anmayı ihmal etmedi.
Sunumunu Hava Piyade Üsteğmen Alper Şen'in yaptığı gösteride, sesi Hava Harekat Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Bölükbaşı koordine ederken, vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahile akın etti. SOLOTÜRK gösterisi izleyenlerden alkış aldı.
Kaynak: AA
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