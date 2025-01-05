Yol Kenarında Satış Yaparken Arabanın Altında Kaldı

Sarıyer Büyükdere Bahçeköy Yolu Maslak yönünde seyreden A.N. idaresindeki 34 MR 007 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı.

Önce yol kenarındaki tezgahta yöresel ürünler satan Sadiye A'ya (64) çarpan otomobil, daha sonra mesire alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye götürüldü. Mesire alanına düşen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA