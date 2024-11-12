Ölümcül Skandal! Bakanlık Yayımladı: Bu Markayı Bilmeyen Yok... Viskide Yasaklı Alkol Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listelerine 14 yeni gıda eklendi. Listede en çok dikkat çeken viskide gıdada kullanılmaması gereken alkol kullanıldığı tespiti oldu. Bu viskinin markasının ise en çok tüketilen ve bilinen markalardan olması dikkatlerden kaçmadı.

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Ölümcül Skandal! Bakanlık Yayımladı: Bu Markayı Bilmeyen Yok... Viskide Yasaklı Alkol Tespit Edildi

Türkiye'de domuz, at, eşek eti skandallarının ardından gözler bir süredir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği gıda listelerindeydi. Bakanlık, ifşa listelerini bir kez daha güncelledi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerine toplam 14 yeni ürün eklendi.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine eklenen 6 gıda içinde şekerleme, viski, çikolata ve kıyma yer aldı. Buna göre, ginsengli şekerlemede ilaç etken maddesi; viskide gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol ile alkol düşüklüğü; çikolatada ilaç etken maddesi; kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

İşte o gıdaların markaları:

Ölümcül Skandal! Bakanlık Yayımladı: Bu Markayı Bilmeyen Yok... Viskide Yasaklı Alkol Tespit Edildi - Resim : 1

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen 8 gıda arasında ise et döner, zeytinyağı, eritme peyniri, tost peyniri ve bal yer aldı. Buna göre, et dönerde dil; zeytinyağında tohum yağı, tost peynirinde bitkisel yağ ve balda taklit-tağşiş tespit edildi. Eritme peynirinde ise koyun sütü tespit edilemedi.

Ölümcül Skandal! Bakanlık Yayımladı: Bu Markayı Bilmeyen Yok... Viskide Yasaklı Alkol Tespit Edildi - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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