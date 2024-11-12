Herkes Deprem Oluyor Sandı! 4 Katlı Binada Mutfak Çöktü

Konya’da 4 katlı binanın mutfağının zemin kata çökmesi sonucu büyük bir panik yaşandı. Binada oturanlar vatandaşlar tedbir amaçlı tek tek tahliye edildi.

Herkes Deprem Oluyor Sandı! 4 Katlı Binada Mutfak Çöktü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde4 katlı bir binanın zemin katında çökme meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte odada oturan Ayşe T., büyük bir gürültüyle sarsıldı. Mutfağın tabanın bir kısmının bodrum kata çöktüğü görüldü.

Herkes Deprem Oluyor Sandı! 4 Katlı Binada Mutfak Çöktü - Resim : 1

Anne ve 2 çocuğu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yetkililer, teknik inceleme yapılacağını ve sonuçlanıncaya kadar oturulmasının riskli olacağını belirterek, binayı mühürledi.

Herkes Deprem Oluyor Sandı! 4 Katlı Binada Mutfak Çöktü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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