Gaziantep'te Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Bir Kadın Daha Öldürüldü

Ekim ayında 48 kadın öldürüldü. 23 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı verilere göre bu sayı son 14 yılın en yüksek kadın cinayeti sayısı olarak kayıtlara geçti. Kadınlar alınmayan önlemler ve cezasızlık nedeniyle her gün öldürülmeye devam ediyor. Boşanma aşamasında olan bir kadın daha bu sabah sokak ortasında öldürüldü.

Gaziantep'te bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kahraman Bal üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ı öldürdü. Kadının bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Kahraman Bal daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA