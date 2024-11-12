Gaziantep'te Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Bir Kadın Daha Öldürüldü

Türkiye güne yeni bir kadın cinayetiyle başladı. Boşanma aşamasında olan bir kadın daha sokak ortasında öldürüldü. Eşini vurarak öldüren erkek aynı silahla intihar etti.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Bir Kadın Daha Öldürüldü

Ekim ayında 48 kadın öldürüldü. 23 kadının ölümü ise şüpheli bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı verilere göre bu sayı son 14 yılın en yüksek kadın cinayeti sayısı olarak kayıtlara geçti. Kadınlar alınmayan önlemler ve cezasızlık nedeniyle her gün öldürülmeye devam ediyor. Boşanma aşamasında olan bir kadın daha bu sabah sokak ortasında öldürüldü.

Gaziantep'te Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Bir Kadın Daha Öldürüldü - Resim : 1

Gaziantep'te bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kahraman Bal üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ı öldürdü. Kadının bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Bir Kadın Daha Öldürüldü - Resim : 2

KENDİNİ DE ÖLDÜRDÜ

Kahraman Bal daha sonra aynı silahla intihar etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'te Erkek Dehşeti: Boşanma Aşamasındaki Bir Kadın Daha Öldürüldü - Resim : 3

Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cezaevinden İzinli Çıktı, Eşini Boğarak Öldürdü!Cezaevinden İzinli Çıktı, Eşini Boğarak Öldürdü!Güncel

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Açıkladı: 14 Yılın En Yüksek Kadın Cinayeti Ekimde İşlendiKadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Açıkladı: 14 Yılın En Yüksek Kadın Cinayeti Ekimde İşlendiGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Herkes Deprem Oluyor Sandı! 4 Katlı Binada Mutfak Çöktü Herkes Deprem Oluyor Sandı! 4 Katlı Binada Mutfak Çöktü
Sıcaklıklar Hızla Düşüyor! Meteoroloji'den İstanbul İçin Sağanak Uyarısı İstanbul İçin Sağanak Uyarısı
Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor Ölümsüzlük Bitkisinin Hasadı Başladı: Binbir Derde Derman Oluyor
Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor Aracını Park Ettikten Sonra Bunu Yapmayan Yandı: Büyük Masraftan Kurtarıyor