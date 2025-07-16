'Ölüm Oteli'nin Resepsiyon Görevlisinden Korkunç İtiraf: 'Hiç Çalışmıyordu’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’da Grand Kartal Otel 133 kişinin yaralanmasına, 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangın felaketine ilişkin davada 9. duruşma devam ederken otelin resepsiyon görevlisi Batuhan Mehmet Cansız ifade verdi. Cansız “Oteldeki yangın güvenlik sistemi ile ilgili hiçbir haberim yok. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörleri hiç çalışmıyordu. Otelde bulunduğum zamanlarda yangın eğitimi verildiğini de hiç görmedim” dedi.

'DEDEKTÖRLER HİÇ ÇALIŞMIYORDU'

19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada SEGBİS ile tanık olarak ifade veren Batuhan Mehmet Cansız, yangın sırasında otelin 2'nci katında kaldığını ifade ederek şunları söyledi:

Resepsiyon görevlisinin haber vermesi ile yangından haberim oldu. Arkadaşım beni uyandırdı. Üstümüzü değiştirirken bazı arkadaşlar 2’nci kattaki personellerin odalarının kapılarına vurdu. 5'inci kata çıkmak istedik dumandan çıkamadık. Hızlıca aşağıya, kayak odasının oraya inmek istedik. Kayak odasının çıkış kapısı kapalıydı zorla açtık. Dışarı çıkıncaya kadar bu kadar büyük bir olayın olduğunun farkında değildik. 4'üncü katın komple yandığını gördük. Resepsiyon kısmında yangın alarmı ya da uyarı sistemi görmedim. Oteldeki yangın güvenlik sistemi ile ilgili hiçbir haberim yok. Odalarda sigara içildiğinde duman dedektörleri hiç çalışmıyordu. Otelde bulunduğum zamanlarda yangın eğitimi verildiğini de hiç görmedim.

NE OLMUŞTU?

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

DAVA 7 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. Duruşmanın ilk 8 gününde sanıkların tamamı ile müşteki ve tanıkların bir kısmı dinlendi. Dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle duruşma görülmedi.

Kaynak: Haber Merkezi