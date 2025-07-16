Kütahya'yı Tedirgin Eden Olay! Şizofreni Hastası, Bir Hastanın Gözlerini Parmaklarıyla Oydu: Hem de Bu İlk Değilmiş!

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Kütahya’nın Yoncalı Mahallesi’nde bulunan özel bir engelli bakım merkezinde haziran ayında yaşanan korkunç olay, kamuoyunu derinden sarstı. Şizofreni hastası N.K., aynı merkezde kalan ve yatağa bağımlı olan 47 yaşındaki S.Ç.’nin iki gözünü parmaklarıyla oydu. Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan S.Ç., geçirdiği iki operasyona rağmen görme yetisini tamamen kaybetti. Olayla ilgili Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Kütahya Valiliği de idari soruşturma açtı.

BAKIM MERKEZİ EKSİK BİLGİ VERMİŞ!

S.Ç.’nin yeğeni Hüseyin Girgin (23), teyzesinin iki yıldır bakım merkezinde kaldığını ve olaydan merkezin kendilerine eksik bilgi verdiğini belirtti. Girgin, “Merkez, teyzemin sadece bir gözünde sorun olduğunu söyleyerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Ancak annem hastaneye gittiğinde teyzemin iki gözünün de oyulduğunu gördü. Şok içindeyiz. Olay, bakıcının çamaşır makinesine gittiği sırada, N.K.’nin teyzemin odasına girip 29 saniye içinde gözlerini oymasıyla gerçekleşmiş. Yüzünde tırnak izleri kalmış” dedi.

Girgin, bakım merkezinin yönetiminden destek ya da özür almadıklarını, hatta yetkililerin kendilerine karşı duyarsız davrandığını ifade etti:

“Kamera kayıtlarını izlemek istedik, izin verilmedi. Kurum müdürleri ve çalışanlar, savcılıkta ifade verirken yanımızda gülüyorlardı. ‘Geçmiş olsun’ bile demediler. Devletimizden soruşturmanın genişletilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.”

BABAANNESİNİ BALTAYLA ÖLDÜRMÜŞ, 5 YIL ÖNCE YİNE GÖZ OYMUŞ!

N.K.’nin daha önce de benzer suçlara karıştığı ortaya çıktı. 10 yıl önce babaannesini baltayla öldürdüğü, 2020’de Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’nde başka bir hastanın gözlerini oyduğu ve Manisa’da bir başka hastanın gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı belirtildi. Bu bilgiler, bakım merkezinin N.K.’yi denetleme ve diğer hastaları koruma konusunda ihmalkâr olabileceği tartışmalarını gündeme getirdi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili bakım merkezi görevlilerinin ifadelerine başvururken, soruşturmanın derinleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Aile, adaletin yerini bulmasını ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Kaynak: DHA