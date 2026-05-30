Okullarda 'Yeni Nesil Koruma' Dönemi: İçişleri Bakanlığı'ndan 7 Basamaklı Güvenlik Kalkanı

İçişleri Bakanlığı, çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve eğitim yuvalarını daha sağlıklı hale getirmek amacıyla yeni güvenlik konseptini hayata geçiriyor. El Cezire’ye özel açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda sadece polis devriyesi veya kamera sayısını artırarak güvenliğin sağlanamayacağını vurguladı. Bakan Çiftçi, dijital radikalleşme ve çeteleşmeye karşı topyekun bir mücadele başlattıklarını duyurdu.

'7 BASAMAKLI OKUL GÜVENLİĞİ KALKANI' NEDİR?

Yeni dönemde okulların etrafına sadece fiziki değil, psikolojik, dijital ve toplumsal bir koruma duvarı örülecek. Hayata geçirilen yeni modelin 7 ana sütunu şu başlıklar temel alınarak yapılandırıldı:

Risk ve Tehdit Analizi Fiziki Güvenlik Davranışsal Erken Uyarı Psikososyal Destek Rehberlik-Güvenlik Koordinasyonu Kurumlar Arası İş Birliği Kriz Farkındalığı Eğitimi

'SİNYAL VEREN ÇOCUKLARI DEVLET ÖNCE GÖRMELİ'

Okul ikliminde dışlanma, tehdit dili veya zorbalık eğilimi gösteren çocuklara erken müdahale edileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Devlet çocuktan önce görmeli, aile çocuktan önce hissetmeli, okul çocuktan önce tedbir almalıdır" dedi. Suçla mücadele kadar, suça giden yolları kapatmanın da yeni güvenlik politikasının ana ekseni olduğunu ifade etti.

AİLELERE SANAL DÜNYA UYARISI

Güvenli bir okul için güvenli aile ortamının şart olduğunu hatırlatan Çiftçi, ebeveynlerin dijital dünyadaki tehlikelere karşı uyanık olması gerektiğini söyledi. Çocuklarını sokakta yalnız bırakmayan ailelerin, internet ortamında da onları başıboş bırakmaması gerektiğini belirterek sanal çetelerin tuzağına dikkat çekti:

"Burada ailelerimize de büyük görev düşüyor. Dışarıya yalnız göndermedikleri çocuklarını, dijital dünyada da yalnız bırakmamalılar. Bugün bir çocuğu sanal alemde başıboş bırakmak, bazen onu sokakta yalnız bırakmaktan daha büyük riskler doğurabiliyor."

'BU NESLİ KOLAY PARAYA VE ŞİDDETE TESLİM ETMEYECEĞİZ'

İçişleri Bakanlığı’nın yeni güvenlik paradigmasında cezalandırıcı değil, dönüştürücü bir yöntemi benimsediklerini söyleyen Bakan Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de hiçbir çocuk korkuyla büyümeyecek. Hiçbir genç kolay suçun, kolay paranın ve şiddetin cazibesine teslim edilmeyecek. Bu nesli kaybetmeyeceğiz; onları umudun ve güçlü yarınların ikliminde büyüteceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi