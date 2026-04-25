Okullarda 'Çelik Zırh' Dönemi: İçişleri’nden 81 İle Dev Güvenlik Genelgesi

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmeni kapsayan 'Güvenli Okul' projesi için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve eğitim öğretim ortamını bir güvenlik üssü haline getirmeyi hedefleyen yeni genelgeyle, fiziki önlemler dijital takip ve psikososyal destek sistemleriyle birleştirildi. 'Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri' konulu genelge İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi imzasıyla valiliklere, emniyet, jandarma ve ilgili bakanlıklara gönderildi.

TEK KAPI VE X-RAY TAKİBİ

Yeni dönemde okulların fiziki güvenliği en baştan kurgulanıyor. Okul çevrelerindeki tüm gereksiz giriş-çıkışlar kapatılarak girişler tek kapıdan kontrollü şekilde sağlanacak. X-Ray cihazları, kamera sistemleri ve çevre duvarları milli eğitim müdürlükleriyle eş güdüm içinde ivedilikle elden geçirilecek.

Okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları ve parklar ise kolluk kuvvetlerinin motorize ve yaya devriyeleriyle sürekli gözetim altında tutulacak.

SİBER DEVRİYE GÖREV BAŞINDA

Genelgenin en dikkat çekici maddelerinden biri dijital dünyayı kapsıyor. Siber birimler, öğrencileri hedef alan siber zorbalık, radikalleşme ve şiddet içerikli sosyal medya paylaşımlarını 7/24 izleyecek. "Dijital Esenlik" çalışmaları kapsamında sadece öğrenciler değil, veliler ve öğretmenler de internetteki tehlikelere karşı eğitilecek.

KOLLUK GÖREVLİSİ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ

Risk derecesi yüksek okullarda sabit "Okul Kolluk Görevlisi" görevlendirilirken, diğer okullarda yönetimle sürekli iletişim halinde olacak koordinasyon görevlileri bulunacak.

Ayrıca, bir öğrencinin davranışlarındaki saldırganlık veya içe kapanma gibi değişimler "erken uyarı işareti" kabul edilerek, psikolojik destek ve rehberlik mekanizmaları olay yaşanmadan devreye sokulacak.

OKUL ÇEVRESİNDE 'SIFIR TOLERANS'

Eğitim kurumlarına 100 metreden yakın olan kahvehane, bar ve alkollü mekanlara yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Okul çevresinde bekleyen şüpheli şahıslar uzaklaştırılacak, öğrencilerin güvenliğini tehdit eden metruk binalar ise belediyeler tarafından derhal yıkılacak. Seyyar satıcılara ise kesinlikle izin verilmeyecek.

AİLELER SÜRECE DAHİL EDİLİYOR

Bakanlık, şiddetin dizi ve filmler üzerinden sıradanlaştırılmasına karşı medya okuryazarlığı çalışmalarına hız verecek. Özellikle taşıma veya bulundurma ruhsatlı silahı olan ebeveynler, çocukların bu araçlara erişimini engellemek için özel olarak bilinçlendirilecek. Ruhsatsız silahlarla mücadele ise tavizsiz sürdürülecek.

HANGİ TEDBİRLER UYGULANACAK?

Bu kapsamda uygulanacak tedbirlerin tamamı şöyle:

Okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin planlanmasında, risk analizi temelli yaklaşım esas alınarak koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri ile erken uyarı mekanizmalarının etkin koordinasyonu temel ilke olarak uygulanacak. Okul yönetimi, kolluk kuvvetleri, yerel idareler, sağlık ve sosyal hizmet birimleri arasında sürekli ve hızlı bilgi paylaşımına dayalı koordinasyon sağlanacak. Güvenlik planlaması yalnızca fiziki önlemlerle sınırlı olmayıp; fiziki güvenlik, insan faktörü (öğrenci/personel/veli), dijital ortam (sosyal medya ve siber alan) ve kurumsal süreçleri kapsayan çok katmanlı bir yapı üzerine inşa edilecek. Muhtemel risklerin gerçekleşmeden önce tespit edilmesi amacıyla süreç modellemesi esas alınacak olup, okul idareleri ile iş birliği içerisinde şiddet içeren davranış değişimleri ve sosyal uyum problemleri, sosyal medya tehdit içeriklerinin oluşturabileceği riskler erken uyarı göstergesi olarak değerlendirilecek. Öğrencilerin yalnızca fiziksel değil psikolojik güvenliğinin de korunması, akran zorbalığı, dışlanma, şiddet eğilimi ve travmatik durumlara karşı rehberlik ve psikolojik destek sistemlerinin aktifliği de güvenli okul yaklaşımı içinde olacak. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden oluşabilecek tehditler, radikalleşme eğilimleri ve taklitçi davranışların düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi güvenlik yaklaşımının içerisinde yer alacak. Güvenlik planlamaları ve risk sınıflandırmaları dinamik yapıda olacak şekilde yeni tehdit türleri, olay analizleri ve saha verileri doğrultusunda periyodik olarak güncellenecek. Okul güvenliği; okula ait fiziki mekanlar ve çevresinin güvenliği ile meydana gelen olayların analizine dayalı güvenlik riskleri ve farklı tehdit türlerinin (radikalleşme, dışlanma, psikiyatrik rahatsızlıklar vb.) eğilimleri dinamik yapısı dikkate alınarak planlanacak. Okul mekânları ve çevresinin fiziki güvenliği, uygulanacak fiziksel tedbirler esas alınarak "okul içi alanlar" ve "okul dışı çevre alanları" olmak üzere iki temel sorumluluk sahası çerçevesinde sınıflandırılacak ve bu alanlara özgü güvenlik önlemleri ayrı ayrı planlanarak hayata geçirilecek. Veliler, öğretmenler ve öğrencilerin güvenlik sisteminin aktif paydaşı olarak sürece dahil edilmesi için tedbirler geliştirilecek.

Konuyla ilgili arttırılacak fiziki güvenlik önlemleri ise şöyle:

Kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunluluğuna yönelik denetimler artırılacak. Okul çevrelerinde bulunan park alanlarına yönelik devriye faaliyetleri artırılacak, özellikle uyuşturucu madde kullanımı ve farklı suç türleri açısından riskli olanlara kolluk birimlerinin koordinasyonunda ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde güvenlik kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması sağlanacak. Okul çevrelerinde bulunan ve eğitim-öğretim ortamı açısından risk oluşturan metruk bina ve yapıların Belediyeler/İl Özel İdareleri tarafından ivedilikle yıkılması sağlanacak. Okul önlerinde ve çevrelerinde seyyar satıcıların satışına izin verilmeyecek ve okul çevresinde bulunan işletmelerin faaliyetleri yakından izlenerek çocuklara bağımlılık yapıcı maddelerin satışının engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve denetimlerin artırılması sağlanacak. Okul önleri ve çevresinde okulla ilgisi olmayan, eğitim-öğretim ile öğrencilerin güvenliği bakımından tehlike teşkil ettiği değerlendirilen kişilerin beklemesi ve toplanması engellenerek haklarında gerekli işlemler yapılacak. Servis araçlarının bekleme yapacağı yerleri bulunmayan okullarda, servis bekleme alanlarının okul idaresi ve kolluk birimleri tarafından ortak belirlenerek özel araçların okul bahçesine girmelerine müsaade edilmeyecek. Okul önlerinde ve çevrelerindeki trafik düzenlemeleri trafik birimlerimizce incelenerek ilave tedbirler planlanacak, bu alanlarda tespit edilen eksiklikler (trafik işaret ve levhaları, korkuluk, üst geçit vb.) ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde tamamlanacak.

Artırılacak kolluk tedbirleri ve denetimler:

Ülke genelindeki okulların risk faktörleri dikkate alınarak güncellenen öncelik derecelerine göre öncelik derecesi yüksek olan okullarda sabit olarak görev yapmak üzere "Okul Kolluk Görevlisi", diğer okullarda ise okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" görevlendirilmesine hassasiyetle devam edilecek. Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak; okulların güvenlik önceliklerine göre ihtiyaç duyulması halinde okul bahçe kapısının dışında, okul yönetimi ile sürekli irtibatlı, müdahale etme kabiliyetine haiz bir noktada motorize ekip veya yaya devriye görevlendirilecek. Okul çevresindeki kör alanlar, metruk yapılar, parklar, internet kafeler, oyun salonları ve öğrencilerin yoğun bulunduğu güzergâhlarda devriye ve denetimler sıklaştırılacak. Siber birimlerimizin kapasitesinin güçlendirilerek siber devriye faaliyetlerine ağırlık verilecek, internetteki tehlikeler ile sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar titizlikle takip edilerek suç teşkil edenler hakkında gerekli işlemler yapılacak. Çocukların ve gençlerin ateşli silahlara veya benzeri tehlikeli araçlara erişiminin önlenmesi amacıyla okul yönetimleri ile ortak çalışmalar saha denetimleri, istihbari çalışmalar ve risk odaklı uygulamalar artırılacak; taşıma veya bulundurma ruhsatlı silah sahibi ebeveynlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılarak ruhsatsız silahla mücadele tavizsiz şekilde sürdürülecek.

Psikoloji destek için uygulanacak tedbirler:

Şiddet eğilimi, tehdit dili, kontrol sorunları, saldırgan davranış örüntüleri fiziksel veya sözlü olarak gösterilmesi ve dijital mecralarda ortaya çıkan risk işaretleri dikkatle izlenerek, erken uyarı ve erken müdahale mekanizmaları etkin bir şekilde işletilecek. Risk grubunda yer aldığı düşünülen öğrencilere yönelik müdahale ve sevk çalışmaları gerçekleştirilirken veli iş birliği ile kurumlar arası koordinasyon sağlanacak, gerekli izleme, değerlendirme ve takip mekanizmaları kurulacak. Öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve onları olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörlerini azaltmak amacıyla öncelikli olarak gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülmesi sağlanacak. Çocukların gelişiminde ailelerin güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar artırılacak. Dijital risklere karşı öğrenci, öğretmen ve velilerin becerilerini artırmaya yönelik dijital esenlik çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. Şiddet olayları neticesinde okul güvenliği ivedilikle sağlanarak sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulacak ve olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik psikososyal destek hizmetleri sürdürülecek.

Siber güvenlikle ilgili tedbirler:

İnternet ortamında okul, öğrenci ve personeli hedef alan tehdit içerikleri düzenli olarak gerçekleşen şikayetler yönünden okul idareleri tarafından ve siber tespitler açısından kolluk birimleri tarafından izlenecek. Sosyal medya üzerinden hedef gösterme, siber zorbalık ve şiddet içerikleri tespit edildiğinde ilgili birimlerin tamamına gecikmeksizin bildirim yapılacak. Açık kaynak istihbarat kapsamında riskli dijital eğilimler analiz edilecek. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik siber güvenlik farkındalık eğitimleri düzenlenecek. Siber zorbalık ve dijital etik, güvenli internet kullanımı, kişisel veri güvenliği, şüpheli içerik ve dolandırıcılık konuları siber bilinçlendirme eğitim kapsamına alınacak. Okullarda siber olay müdahale prosedürü oluşturulacak. Şüpheli durumlarda kullanılmak üzere hızlı bildirim mekanizması (okul yönetimi + kolluk) kurulacak. Okul idaresi tarafından bildirim, şikayete konu olan veya açık kaynaklardan tespit edilmesi mümkün olan siber olaylar kayıt altına alınarak olay veri tabanı oluşturulacak. Okullar, siber güvenlik konusunda kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları ile koordineli çalışacak. Siber güvenlik tedbirleri periyodik olarak denetlenecek ve güncellenecek. Risk analizleri doğrultusunda okul bazlı siber güvenlik planı hazırlanacak. Dijital ortamda ortaya çıkan şiddet eğilimleri ve radikalleşme göstergeleri erken uyarı kapsamında değerlendirilecek. Elde edilen veriler, okul güvenliği risk analiz sistemine entegre edilecek.

Kaynak: DHA