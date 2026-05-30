Mayıs Sonunda Kış Ayazı: Dev Tırlar Yollarda Mahsur Kaldı

Bahar aylarının yaşandığı Türkiye genelinde hava sıcaklıkları normallerde seyrederken, Doğu Anadolu'dan şaşırtan görüntüler geliyor. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına (tipi), Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan en kritik geçiş noktalarından biri olan Sahara Geçidi'nde ulaşımı tamamen aksattı.

DEV TIRLAR İLERLEYEMEDİ, YOL KİLİTLENDİ

Deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikteki Sahara Geçidi'nde mayıs ayında ağır kış şartları yaşandı. Yoğun kar yağışı ve gizli buzlanma nedeniyle hazırlıksız yakalanan çok sayıda tır yokuşları tırmanamayarak yolda kaldı. İlerleyemeyen ağır vasıtalar nedeniyle dağ yolunda kilometrelerce araç kuyruğu ve yoğunluk oluştu. Bazı binek araçlar da fırtına nedeniyle mahsur kaldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama araçlarıyla Sahara Geçidi'ne sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları ve iş makinelerinin müdahalesi sonucunda kardan kapanan yol, saatler sonra yeniden kontrollü olarak ulaşıma açılabildi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Yolda mahsur kalan ve zincir takmak zorunda kalan sürücüler ile bölge halkı, mayıs ayının sonunda gelen bu yoğun kar yağışına şaşırdı. Vatandaşlar, bahar mevsiminde adeta kış ortasını yaşadıklarını belirterek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat edecek sürücülerin kış tedbirlerini almadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA