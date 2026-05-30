CHP'de Ankara Bölündü: Kılıçdaroğlu ve Özel'den Aynı Gün, Aynı Şehirde İki Ayrı Buluşma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vererek Kasım 2023'teki kurultayı iptal etmesinin ardından tarihinin en büyük krizi yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2,5 yıl sonra yeniden genel başkanlık makamına iade edilmesiyle tüm dengeler değişti. Gözler, iki liderin bugün Ankara'da aynı saatlerde düzenleyeceği iki ayrı kitlesel buluşmaya çevrildi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE

Mahkeme kararının ardından ilk kez CHP Genel Merkezi binasına gidecek olan Kemal Kılıçdaroğlu için Genel Merkez'de gece boyu hummalı bir hazırlık yapıldı.

Parti binasının dış cephesine Kılıçdaroğlu'nun devasa bir fotoğrafı ile birlikte "Şimdi arınma zamanı" yazılı poster asıldı. Bahçeye ise "Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğuşu engellenemez" brandaları yerleştirildi.

Geçen hafta polisin Genel Merkez'e girmesiyle yaşanan olayların ardından, bugün binanın çevresinde adeta kuş uçurtulmuyor. Polis ekipleri bomba araması yaparken, alana girişler kimlik kontrolüyle sağlanıyor.

Kılıçdaroğlu buluşma öncesi, "Sizin henüz bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım ama artık tüm gerçekleri halkımla paylaşmak zorundayım" diyerek hem yolsuzluk dosyalarını hem de parti içi krizleri işaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL GÜVENPARK'TA

Genel başkanlık görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel ise ekibiyle birlikte Ankara İl Başkanlığı önünde ve Güvenpark'ta sokağa iniyor. Destekçilerine "omuz omuza durma" çağrısı yapan Özel, "Bu memleketi ve partiyi bir avuç insanın çıkar hesaplarına teslim etmeyeceğiz" diyerek Genel Merkez'e sert bir mesaj gönderdi.

'MİTİNGİ YASAKLATMA' AÇIKLAMASI

Özgür Özel’in Güvenpark'taki mitinginin genel merkez tarafından engellenmek istendiği iddiaları üzerine CHP yönetiminden yazılı açıklama geldi:

"CHP yönetiminin mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne bir başvurusu yoktur. Valilik, ilçelerin yürüyüş çağrılarının genel merkez talimatı olup olmadığını sormuş, genel merkez ise böyle bir talimat olmadığını iletmiştir. Yasaklama talebi söz konusu değildir."

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı. Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı

