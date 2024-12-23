Okul Bahçesinde Feci Olay! Beyin Kanaması Geçiren Çocuğun Annesinden 'İhmal' İddiası

İstanbul'da Başakşehir Oyakkent Ortaokul'unda 13 Aralık Cuma günü saat 10.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte yağışlı havada top oynamak için okul bahçesine çıkan 7'nci sınıf öğrencisi Erdem Karaman, ayağının kaymasıyla düşerek kafasını beton zemine çarptı. Erdem, arkadaşları tarafından revire götürülürken okul yönetimi ise annesi Hatun Karaman'a haber vererek okula çağırdı.

Annesinin okuldan alarak Küçükçekmece Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü çocuk, beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek ameliyata alındı. 10 gün önce ameliyat edilen ve entübe olarak yoğun bakıma alınan Erdem Karaman hala uyandırılamazken, ailesi okul yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında polisin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'AMBULANS ÇAĞIRMAMIŞLAR'

Yaşadıklarını anlatan anne Hatun Karaman, "Geçen hafta Cuma, saat 10.30 sıralarında bana bir telefon geldi. Açtığımda 'Oğlunuz düştü. Ciddi bir şeyi yok, açık yarası yok' dendi. Hatta oğlum o durumdayken, benim telefon numaramı oğlumdan istemişler. 'Nasıl yani, siz herhangi bir yere götürmediniz mi? Ambulansı çağırmadınız mı?' dedim. 'Hayır annesi. Ciddi bir durum yok. İçiniz rahat etsin istiyorsanız, siz gelin götürün' dediler. Ben de bu durumda hiç zaman kaybetmeden, evdeki kıyafetlerimle okula gittim. Zaten 3 buçuk kilometre mesafede okul. Çocuğumu görmeye yukarı çıktığımda, revirdeydi ve yanında hiç kimse yoktu. Hemşire, sağlıkçı, revirde görevli hiç kimse yoktu. Sadece çocuğumun yanında sedyede yatan başka iki çocuk ve çocuğum vardı. Ben gittiğimde, çocuğum başına buz koymuş, masaya kafasını dayayıp uyuklamıştı. Onu o şekilde gördüğümde ben bittim. 'Çocuğum ya burada beyin kanaması geçiriyorsa, nasıl tek başına bırakırsınız? Koyduğunuz buz bile erimiş. Nerede buradaki insanlar?' dedim" diye konuştu.

Karaman, konuşmasının devamında da şunları söyledi:

"Biraz da sesimi yükselterek söyledim anne olarak. Herkes o sesime odalarından çıkmaya başladı. Bir öğretmen çıktı. Ona, 'Hocam bu okulda 2 seferdir aynı şey oluyor. Benim kızımın başına da aynı olay geldi. Onda da aynı ihmali yaptınız. Eğer çocuğuma bir şey olursa ben gereken mercilere başvuracağım' dedim. Beni orada çocuğumla tek başıma bıraktılar. Ben tek başıma mücadele ederek çocuğumu hastaneye götürmeye çalıştım. Hastane okula çok yakın, karşısında sağlık ocağı var. Oraya bile götürebilirlerdi. Benim 19 dakikamı şu an temel almışlar. Ben çok uzakta da olabilirdim, şehir dışında da olabilirdim, trafikte kalabilirdim, aracım da olmayabilirdi ya da telefonuma ulaşılamayabilirlerdi. Çocuğuma herhangi bir şekilde ambulans çağırmamışlar ve halen kendilerini aklamaya çalışıyorlar."

'ÇOCUĞUMU ÖLÜME TERK ETMİŞLER'

Hatun Karaman, okul yönetimine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Çocuklarımız buraya eğitim almaya gidiyor. Zaten teneffüs olduğunda oynayacaklar. O kadar kaygan bir zemine, yağlı boya yapmanın anlamı yok ki. Madem hava yağışlı ve zeminler de kaygan, uyarı yapsınlar çocuklarımıza. Çocuk top oynarken, düşmüş sağına. Orada sadece iki arkadaşı çocuğuma eşlik etmiş. Kucaklayıp, önce banka oturtmuşlar. Kamelyada bir süre oturmuşlar ve çocuğum orada biraz ağlamış. Sonra, 'Ben iyiyim beni sınıfıma çıkartın' demiş arkadaşları. Çocuklarımız daha akıllı ve bilinçli. Onlar arkadaşlarını götürürken, nöbetçi öğretmen yok. 'Bu çocuğu nereye götürüyorsunuz? Nereye taşıyorsunuz? Ne oldu bu çocuğa?' diye soran yok. Arkadaşları, Erdem'i dinlemiyorlar. Erdem ağlıyor, 'Ben iyiyim beni sınıfıma çıkartın' diyor. Arkadaşları akıllıca davranıp, 'Erdem hayır, seni revire götürelim' deyip revire bırakıyorlar çocuğumu. Revirdekilerde bir buz koyup, çocuğumu orada ölüme terk etmişler. Ambulans çağırabilirlerdi çocuğum düştüğü gibi. Açık yara mı olması gerekiyor? Dikişlik mi olması gerekiyor müdahale edilmesi için? İç kanama diye bir şey var. Çocuğum şu an iç kanama geçirdi ve hala hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakımda 9 gündür, orada canıyla savaşıyor. Buna sebep olan herkes cezasını çeksin istiyorum."

'ACIMA SAYGISIZLIK YAPIYORLAR'

İddiaya göre okul yönetimi olay sonrası, Anne Hatun Karaman'ın geç geldiğini öne süren bilgilendirme toplantıları düzenledi. Gözyaşları içinde evladının acısını yaşarken, acısına saygı duyulmadığını öne süren Karaman, "Kendilerini savunmak için, 'Anne 19 dakikada geldi' şeklinde slayt videolar gösteriyorlarmış. Halen, bu durumda benim acıma saygısızlık yapıyorlar. Daha çok benim canımı acıtıyorlar. Çok öfkeliyim, içim yanıyor. Anne olarak benim içim yanıyor. Benim çocuğum derslerinde çok başarılıydı, çok saygılı bir çocuktu, kimseye zararı yoktu. Hırçın bir çocuk değildi. Her çocuk gibi o da top oynamak istemiş. Öyle bir kaygan zemin yapmışlar ki. Çocuklarımızın oynadığı alanlara yağlı boya yapmak ne demek? Fayanslar cam gibi. Doğduğu gün oldu bir de o gün 12 yaşına girdi. 12 yaşında çocuğum o kazayı geçirdi" dedi.

OKUL YÖNETİMİ: İHMALİMİZ YOK

okul yönetimi normal prosedürün uygulandığını belirterek; çocuğun annesine şuuru ve bilinci açık, sağlıklı şekilde annesine teslim edildiğini söyledi. Fiziki gözlemin yapıldığı, ambulansa ihtiyaç duyulacak bir durumun gözlenmediğini öne sürerek okulun ihmali olduğu iddialarını reddetti.

Kaynak: DHA