Ailesi Üstüne Kapıyı Kilitleyince Camdan Atladı: Çocuk Ölümden Döndü

Samsun'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ailesinin dışarı çıkmaması için evin kapısını kilitlediği çocuk, balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan çocuk ölümden döndü.

Ailesi Üstüne Kapıyı Kilitleyince Camdan Atladı: Çocuk Ölümden Döndü

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu 15 yaşındaki H.I.A.'nın ailesi, çocuklarının yanına gideceği arkadaşlarının kötü alışkanlıkları olabileceğini düşünerek evden gitmesin diye dış kapıyı kilitledi.

Evde ablası ve diğer kardeşleri de bulunan H.I.A., evden kaçmak için ikinci katındaki balkondan aşağı atladı. Yaralanan çocuk, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailesi Üstüne Kapıyı Kilitleyince Camdan Atladı: Çocuk Ölümden Döndü - Resim : 1

Yaralı çocuğun kardeşleri, evden kaçmaması için ailelerinin dış kapıyı kilitlediğini ancak balkondan kaçmak için atlayınca yaralandığını söylediler. H.I.A. ise kıyafetinin düştüğünü, almak için peşinden atladığını iddia etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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