Ege'de Fırtına Alarmı: Saat Verildi

Ege Denizi’nde yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen rüzgarın fırtına şeklinde eseceği belirtildi.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege’de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

Kaynak: İHA