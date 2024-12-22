Alacak Verecek Tartışmasında Dünürünü Öldürdü

Konya’da alacak verecek meselesinde kan döküldü. Muhammed Ş. borç nedeniyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak’ı öldürdü.

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Alacak Verecek Tartışmasında Dünürünü Öldürdü

Olay, saat 14.00 sıralarında Adana-Karaman çevre yolunun 2'nci kilometresinde yaşandı.

Muhammed Ş., borç meselesi sebebiyle tartıştığı dünürü Süleyman Kıyak'a, tabancayla 2 el ateş edip göğsünden yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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KIYAK KURTARILAMADI

Yaralı Kıyak, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Muhammed Ş. Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Alacak Verecek Tartışmasında Dünürünü Öldürdü - Resim : 2

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