Kastamonu'nun Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yollar beyaza bütündü. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

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Kastamonu'nun Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Ekipler yağışın ardından küreme çalışması yaptı.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ara ara devam ettiği Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 28 santimetreye ulaştı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı mevkiinde Ankara-Kastamonu karayolu karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kaynak: İHA

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