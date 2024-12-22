Düşme Hattında Zorlu Maç: Hatayspor, Adana Demir'i Konuk Edecek
Süper Lig'in düşme hattındaki takımları Hatayspor ile Adana Demirspor yarın karşı karşıya gelecek.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mersin'de Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Hatayspor, ligde çıktığı 15 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Geçen hafta sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup edip sezonun ilk galibiyetini alan Adana Demirspor ise 2 puanla 19. sırada bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: