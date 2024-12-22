Otomobil Bahçeye Uçtu, 3 Yaralı

Nevşehir’de kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil Bahçeye Uçtu, 3 Yaralı

Kaza, Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta yaşandı.

M.İ. kontrolündeki 68 ADZ 443 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

Otomobil Bahçeye Uçtu, 3 Yaralı - Resim : 1

SAVRULARAK BAHÇEYE UÇTU

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bahçe duvarından aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Otomobil Bahçeye Uçtu, 3 Yaralı - Resim : 2

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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