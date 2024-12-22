Otomobil Bahçeye Uçtu, 3 Yaralı

Kaza, Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta yaşandı.

M.İ. kontrolündeki 68 ADZ 443 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı.

SAVRULARAK BAHÇEYE UÇTU

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bahçe duvarından aşağıya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 3 yaralı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA