Dilenciden Şoke Eden Yöntem: Paralar Bebek Bezinden Çıktı

Niğde'de dilendiricilere yönelik denetimler yapıldı. Yakalanan dilencinin topladığı paraları bebeğinin bezine sakladığı görüldü.

Dilenciden Şoke Eden Yöntem: Paralar Bebek Bezinden Çıktı

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilencilere yönelik denetim yaptı.

Şehir dışından gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu. Dilencilerden birinin, topladığı parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği belirlendi.

2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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