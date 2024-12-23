Dilenciden Şoke Eden Yöntem: Paralar Bebek Bezinden Çıktı
Niğde'de dilendiricilere yönelik denetimler yapıldı. Yakalanan dilencinin topladığı paraları bebeğinin bezine sakladığı görüldü.
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dilencilere yönelik denetim yaptı.
Şehir dışından gelerek dilencilik yaptığı belirlenen 2 kadının üst aramalarında bulunan 490 liraya el konuldu. Dilencilerden birinin, topladığı parayı kucağındaki 8 aylık bebeğin bezine gizlediği belirlendi.
2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kaynak: AA