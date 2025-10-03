O İlde Herkes Diken Üstünde! Kabus Gibi İstila: Evleri Sarıp Duvarları Kapladılar

Bartın genelinde sürüler halinde ortaya çıkan kahverengi kokarcalar, evlerden araçlara kadar her yeri istila ederek vatandaşların yaşamını zorlaştırdı. İstilayla baş edemeyen halk, yetkililerden yardım bekliyor.

Bartın’ın ilçe merkezinden köylere kadar çok geniş bir alanda görülen kahverengi kokarcalar, vatandaşlar için adeta kabusa dönüştü. Evlerin duvarları, balkonları ve camlarını saran kokarcalar, kırsal bölgelerdeki araç ve iş yerlerine de girdi.

NORMALDEN 2 KAT BÜYÜKLERİ GÖRÜLDÜ

Yumurtlama döneminde oldukları belirtilen kokarcalar, sürüler halinde hareket ediyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, bazı kokarcaların bilinen boyutlarının iki katı büyüklüğe ulaştığı görüldü.

VATANDAŞ YETKİLİLERDEN DESTEK İSTİYOR

Kendi imkanlarıyla ilaçlama ve temizlik çalışmaları yapan bölge halkı, sonuç alamayınca çözüm için yetkililere çağrıda bulundu. Çiftlik, Ulugeçitambarcı ve çevredeki birçok köyde yoğun şekilde görülen kokarcaların görüntüleri, sosyal medyada da gündem oldu. Vatandaşlar, paylaşımlarında istilanın bir an önce son bulması için yardım talep ediyor.

Kaynak: İHA

Bartın
