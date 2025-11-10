O Günleri Yaşayanlar Gözyaşlarıyla Anlattı! 'Böyle Adam Bir Daha Gelmez'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında, onu hatırlayanların anıları yeniden gündeme geldi. İzmir, Adana ve Osmaniye’de yaşayan asırlık çınarlar, 10 Kasım 1938’in unutulmaz hüznünü ve o güne dair hatıralarını anlattı. Her biri, Atatürk’ü görebilme umudunu ve vefatının yarattığı derin acıyı yıllar geçse de ilk günkü gibi hatırlıyor.

'KENDİ ÖZÜMÜ VERİYORUM SANA’

102 yaşındaki Cennet Sağ, Atatürk öldüğünde 15 yaşındaydı. Adana’da öğretmeni ona Hasan Ali Yücel’in “Atatürk” şiirini okuttu. 87 yıldır şiiri unutmadı, ezberinden okuyor. Osmaniye’de yaşayan 102 yaşındaki Rana Özdeş, kayınpederi Lütfi Müfit Özdeş’e soyadını veren Atatürk’ü dualarla anıyor. Özdeş o günü, Atatürk silah arkadaşına "Kendi özümü veriyorum sana' demiş” sözleriyle anlattı.

'ATATÜRK BİZE EL SALLADI'

İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 4 çocuk babası Halil İbrahim İnan, AA muhabirine, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesi'nde dünyaya geldiğini söyledi. Babasını bir yaşında kaybettiğini ve kendisini annesinin büyüttüğünü anlatan İnan, ilkokul yıllarında Atatürk'ü görmek için arkadaşıyla köydeki tren istasyonuna gittiklerini, burada çıkıp kendilerine el sallayan kişinin Atatürk olduğunun söylendiğini anlattı.

‘BÜTÜN HALK DEMİR YOLUNA ÇIKTIK, ATATÜRK GEÇİYOR’

Atatürk'ün köyden geçeceğini duyunca büyük bir heyecan yaşadığını vurgulayan İnan, "Köylüler, 'Atatürk İzmir'e geliyor.' diye bir mesaj aldı. Bütün halk demir yoluna çıktık. 'Atatürk geçiyor.' dediler. Eller sallanıyor, tren de yavaş yavaş geçiyor. Çoluk çocuk 'Atatürk' diye bağırıyor. Hepimiz bağırıyoruz. O kadar görebildik. İzmir'e geçiyormuş." diye konuştu.

'BABAMIZ ÖLDÜ, ATATÜRK ÖLDÜ'

Atatürk ile tanışmayı çok istediğini ancak bu isteğinin gerçekleşemediğini belirten İnan, çocukları ve torunlarına da hep Gazi Mustafa Kemal'i anlattığını söyledi.

Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım gününü unutamadığını dile getiren İnan, "Yalnız büyüdüm, yetimdim. O gün annem ağlıyor. 'Ne oldu diye sordum?' 'Babamız öldü, Atatürk öldü' dedi. 35 haneli köy ağlıyordu." ifadesini kullandı.

‘TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ AĞLADI’

Turgutlu'da dünyaya gelen ve Halil İbrahim İnan ile aynı huzurevinde oda arkadaşı olan 7 çocuk babası 99 yaşındaki Abdurrahman Başaran ise Atatürk'ü göremese de onun öldüğü 10 Kasım 1938 tarihini gözyaşları içinde anlattı.

Başaran, Atatürk öldüğünde 4. sınıfta olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz o gün bizi sıraya soktu. 'Atamız vefat etti' dediler. Tabi duygulandık, hepimiz ağladık. Tek biz değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti ağladı. Atamızın öldüğünü bildirdiler. Bu, bizde çok büyük ızdırap oluşturdu” dedi.

‘BÖYLE ADAM BİR DAHA DÜNYAYA GELMEZ’

Başaran, okuldan eve gittiğinde anne ve babasının da ağladığını gördüğünü, yıllardır her 10 Kasım'da tarif edilmez bir acı yaşadığını dile getirdi. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük zorluklarla kurduğunu anlatan Başaran, "Bizleri güzel yollara teşvik etti. Güzel kanunlar çıkardı. Böyle adam bir daha dünyaya gelmez." diye konuştu.

ÖZLEM HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Buca Huzurevi'nde kalan 99 yaşındaki Melahat Olcay da Atatürk'ün Türk kadınına çok önemli haklar verdiğini, bir kadın olarak onu her zaman minnetle andığını söyledi. Atatürk öldüğünde ilkokulda olduğunu dile getiren Olcay, o gün arkadaşlarıyla ağladığını ve Ata'ya olan özleminin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kaynak: AA